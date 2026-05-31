Isner ha commentato che gli atleti con pelle chiara e capelli rossi incontrano difficoltà con il caldo durante il torneo. La discussione si concentra sull’eliminazione di Sinner al secondo turno di Roland Garros, con attenzione ai fattori che potrebbero aver influito sulla sua performance. La partita si è conclusa con la sua sconfitta, e il torneo prosegue senza di lui. La questione delle condizioni climatiche resta al centro delle analisi sulla sua uscita anticipata.

Si continua a discutere intorno alla clamorosa eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros e, soprattutto, dei motivi collaterali che l’hanno favorita. L’ex giocatore americano John Isner, intervenuto negli studi di Eurosport, ha ipotizzato l’esistenza di una problematica di natura genetica per quanto concerne il cattivo rapporto di Sinner con il caldo eccessivo. Sulla scelta degli organizzatori di collocare il numero uno nella sessione diurna: “ Sinner ha esordito in serale e sono certo che se fosse approdato al terzo turno avrebbe giocato in serale. Semplicemente non è andata come si aspettavano ma non hanno voluto farlo giocare tutta la prima settimana nello slot serale ”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Isner su Sinner: “Gli atleti con la pelle chiara e i capelli rossi fanno fatica con il caldo”

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