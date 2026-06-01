Sinner dalla noia del dominio ai dubbi sugli Slam | la narrazione schizofrenica attorno al numero uno

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha recentemente espresso dubbi sugli Slam e ha descritto il suo gioco come caratterizzato da una “noia del dominio”. In poche settimane, il tennista è passato dall’essere considerato un punto di forza del circuito a mostrare incertezze riguardo alle sue performance. La narrazione attorno al numero uno si è così modificata, evidenziando una fase di confusione e riflessione per il giocatore.

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Jannik Sinner è passato nel giro di poche settimane dall’essere un problema per il tennis all’essere un problema per sé stesso. E forse questa apparente contraddizione racconta più del dibattito che circonda il numero uno del mondo che non del suo reale valore tennistico. Fino a pochi giorni fa, infatti, la narrazione dominante era un’altra. Dopo una serie impressionante di successi nei Masters 1000, culminata con cinque titoli consecutivi nello stesso anno, un risultato senza precedenti nell’era moderna del circuito, Sinner era diventato il simbolo di una superiorità talmente marcata da suscitare perfino una critica paradossale: rendere il tennis maschile “noioso”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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