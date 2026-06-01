Jannik Sinner ha recentemente espresso dubbi sugli Slam e ha descritto il suo gioco come caratterizzato da una “noia del dominio”. In poche settimane, il tennista è passato dall’essere considerato un punto di forza del circuito a mostrare incertezze riguardo alle sue performance. La narrazione attorno al numero uno si è così modificata, evidenziando una fase di confusione e riflessione per il giocatore.

Jannik Sinner è passato nel giro di poche settimane dall’essere un problema per il tennis all’essere un problema per sé stesso. E forse questa apparente contraddizione racconta più del dibattito che circonda il numero uno del mondo che non del suo reale valore tennistico. Fino a pochi giorni fa, infatti, la narrazione dominante era un’altra. Dopo una serie impressionante di successi nei Masters 1000, culminata con cinque titoli consecutivi nello stesso anno, un risultato senza precedenti nell’era moderna del circuito, Sinner era diventato il simbolo di una superiorità talmente marcata da suscitare perfino una critica paradossale: rendere il tennis maschile “noioso”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Sinner, dalla “noia del dominio” ai dubbi sugli Slam: la narrazione schizofrenica attorno al numero uno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner vince a Monte Carlo, sugli spalti c’è Laila Hasanovic: chi è la fidanzata del numero uno, le fotoDurante il torneo di Monte Carlo, il tennista italiano ha ottenuto una vittoria significativa.

Campione del Grand Slam avverte Alcaraz e Sinner: La lotta per il numero 1 è irrilevante.Due dei giocatori più noti del circuito maschile si preparano per le semifinali del torneo di Monte-Carlo, uno dei più prestigiosi sulla terra...

Temi più discussi: Sinner e il costo della disattenzione: Tabur non aveva chance di impensierirlo, ma qualcosa è accaduto nel terzo set. Il QI, la noia e perché ci riguarda tutti; Sinner ko? Faccio davvero fatica. Parlare di noia mi sembra eccessivo; Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano; Verzeni, la sentenza: Sharon uccisa per noia, Moussa Sangare agì come un killer. Perizia psichiatrica e aggravant: perché è stato...

Non sono un robot, il meteo non c'entra, il problema sono io. Il concetto è questo e qualunque sia la causa, la sconfitta fa parte del percorso. Il problema è che con Sinner si è talmente normalizzato il concetto di vittoria che qualcuno ha parlato di noia. x.com

Sinner, dalla noia del dominio ai dubbi sugli Slam: la narrazione schizofrenica attorno al numero unoJannik Sinner è passato nel giro di poche settimane dall'essere un problema per il tennis all'essere un problema per sé stesso. E forse questa apparente ... oasport.it

Sinner e il costo della disattenzione: Tabur non aveva chance di impensierirlo, ma qualcosa è accaduto nel terzo set. Il QI, la noia e perché ci riguarda tuttiSinner oggi gioca contro Cerundolo, nella partita contro Tabur è accaduto qualcosa. La disattenzione non è solo bassa attenzione o la sua negazione. È uno stato della mente a parte: è l'incapacità di ... corriere.it