Jannik Sinner vince a Monte Carlo sugli spalti c’è Laila Hasanovic | chi è la fidanzata del numero uno le foto

Durante il torneo di Monte Carlo, il tennista italiano ha ottenuto una vittoria significativa. Tra il pubblico presente, si è notata la presenza di una modella danese, che si trovava nel box e che è stata ripresa più volte nelle immagini trasmesse. La donna, identificata come la fidanzata del giocatore, ha attirato l’attenzione degli spettatori con il suo continuo coinvolgimento durante le partite.

Nata a Copenaghen nel 2000, da una famiglia di origini bosniache, Laila Hasanovic ha costruito negli anni una carriera solida nel mondo della moda, tra Europa e Stati Uniti, dove ha studiato giornalismo. Ha lavorato con diversi brand internazionali e coltiva una presenza social ampia (ha 483 mila follower su Instagram). Prima che a Jannik Sinner, il suo nome era stato accostato a Mick Schumacher. I primi «indizi» della relazione col tennista italiano risalgono al maggio dell’anno scorso, quando Jannik Sinner era stato visto a Copenaghen (ufficialmente per lavoro, ma in realtà senza una scusa plausibile). Poi a Parigi, dove Laila Hasanovic...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jannik Sinner vince a Monte Carlo, sugli spalti c’è Laila Hasanovic: chi è la fidanzata del numero uno, le foto L'abbraccio d'amore di Laila Hasanovic al fidanzato Jannik Sinner sugli spalti dei Monte Carlo Masters dopo la vittoria su Carlos AlcarazC’era anche Laila Hasanovic sugli spalti dei Monte Carlo Masters per assistere alla vittoria del fidanzato Jannik Sinner su Carlos Alcaraz. Sinner vola a Monte Carlo: Laila Hasanovic tra sport e stile iconicoA Monte Carlo, la presenza costante di Laila Hasanovic agli spalti dei Masters 1000 ha confermato il consolidamento del legame con Jannik Sinner,...