Due dei giocatori più noti del circuito maschile si preparano per le semifinali del torneo di Monte-Carlo, uno dei più prestigiosi sulla terra battuta. Un ex campione del Grande Slam ha commentato pubblicamente sulla situazione attuale, indicando che la corsa al primo posto nel ranking ATP non rappresenta un obiettivo prioritario. Nel frattempo, Alcaraz e Sinner continuano a concentrarsi sulle sfide che li aspettano sul campo.

"> Alcaraz e Sinner: Pronti per le Semifinali del Monte-Carlo Masters. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno conquistato il loro posto nelle semifinali del Monte-Carlo Masters, creando l’opportunità per il loro primo incontro dell’anno se entrambi dovessero emergere vittoriosi nel prossimo turno. Alcaraz affronterà Valentin Vacherot, mentre Sinner si troverà di fronte Alexander Zverev. Questo scenario non solo esalta le aspettative per il torneo, ma rende anche la gara per il titolo di numero uno del mondo ancora più intrigante. Infatti, Sinner ha la possibilità di superare Alcaraz nella classifica ATP se dovesse ottenere un miglior risultato a Monaco.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Campione del Grand Slam avverte Alcaraz e Sinner: La lotta per il numero 1 è irrilevante.

Alcaraz è il campione degli Australian Open, è Grand Carreer Slam: Djokovic s’illude, poi cedeCarlos Alcaraz batte Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 e completa il Grand Carreer Slam vincendo tutti i tornei dello Slam.

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