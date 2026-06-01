sinner come l0 hanno beccato in strada a montecarlo dopo il dramma di parigi

Un video mostra il tennista italiano Jannik Sinner in sella a una Vespa rossa a Montecarlo. Il filmato, della durata di pochi secondi, è stato registrato in strada nella località del Principato. La scena si svolge in un contesto di routine, senza ulteriori dettagli sulla situazione o l’occasione. La presenza del tennista nel video è stata confermata da fonti vicine, ma non ci sono informazioni su eventuali contestazioni o conseguenze legali.

Un video, pochi secondi: Jannik Sinner che gira su una Vespa rossa a casa sua, Montecarlo. Non farebbe notizia, se non per gli appassionati hardcore del tennista altoatesino. Ma è una testimonianza di come il numero uno al mondo si stia ricaricando, fisicamente e mentalmente, dopo la grande delusione del Roland Garros. A Parigi, contro Cerundolo, è andata in scena una crisi fisica, energetica e forse emotiva che nel giro di pochi minuti ha bruciato l'entusiasmo di 29 match vinti in 71 giorni. Un dominio totale nei Masters 1000 evaporato proprio nell'appuntamento più atteso, da lui e dai tifosi. Lo stesso Jannik ha riconosciuto la gravità della situazione, sottoponendosi a esami specifici al JMedical a Torino per capire cosa lo ha bloccato in modo così drammatico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Jannik Sinner e Laila Hasanovic lasciano il Cipriani a Montecarlo dopo il party per la vittoria

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