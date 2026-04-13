Dopo un mese e mezzo di impegni intensi, il tennista azzurro ha deciso di prendersi alcuni giorni di riposo per dedicarsi alla famiglia. La pausa segue la partecipazione al torneo di Montecarlo, mentre resta incerta la sua presenza nelle prossime tappe di Madrid, Roma e Parigi. La scelta di fermarsi arriva in un momento di pausa tra le competizioni principali della stagione.

Riposo, un po' di vacanza con fidanzata, amici e parenti, poi il ritorno a lavoro con gli Internazionali di Roma nel mirino. Già, e Madrid? Il grande punto interrogativo delle prossime settimane di Jannik Sinner è proprio la partecipazione o no al Masters 1000 spagnolo. "Devo valutare, deciderò nei prossimi giorni”, ha detto il numero uno del mondo. Madrid è in programma dal 22 aprile al 2 maggio. Per il neo numero uno del mondo sono state settimane massacranti. Recuperare 3350 punti in 68 giorni è un qualcosa di clamoroso, che ha richiesto uno sforzo difficile solo da immaginare, figurarsi realizzarlo. La tripla corona Indian...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, riposo e famiglia dopo Montecarlo. Madrid in dubbio, poi Roma e Parigi

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Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz a Montecarlo. Lo spagnolo avrà un torneo in più verso ParigiCarlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno concesso un set, ma sono riusciti a regolare i rispettivi avversari nella terza frazione e si sono qualificati...