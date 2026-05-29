Si è sciolto Shock Dramma | come i giornali esteri raccontano il ko di Sinner a Parigi

Sinner è stato eliminato al torneo di Parigi a causa del caldo intenso, che ha influenzato le sue prestazioni. I giornali esteri descrivono un match caratterizzato da condizioni climatiche estreme e da un calo fisico del tennista, che ha portato alla sua sconfitta. La partita ha visto un cambio radicale nel tabellone, con molti favoriti che hanno subito sorprese. L’eliminazione ha suscitato reazioni di shock tra gli appassionati e gli analisti.

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