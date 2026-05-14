Il 14 maggio 2026, un esponente del Partito Democratico ha commentato le dichiarazioni del presidente del Consiglio, sostenendo che, pur affermando che il Paese è con lei, questo sentimento non si è tradotto in segnali concreti durante il referendum. L'intervento si concentra su alcune decisioni recenti del governo, tra cui la distribuzione di bonus e la ripresentazione di un Piano Casa, alla quarta versione, che secondo il rappresentante politico non ha ricevuto una chiara comprensione da parte dell'opinione pubblica.

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2026 "Che avete dato dei bonus a pioggia e che avete ripresentato per la quarta volta un Piano Casa che non ha capito nessuno. Perché questa sceneggiata purtroppo era già stata fatta dal suo ministro di riferimento più volte, le cose vanno meglio e non se ne è accorto nessuno. Non se ne è accorto nessuno Presidente. Quando è partita per la sua replica mi ha detto: "Il Paese è con noi". Io non so se è con lei, al referendum non ce ne siamo accorti", così il senatore Francesco Boccia del Partito Democratico durante il Premier Time al Senato. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Boccia (Pd) a Meloni: Dice che il Paese è con lei, ma al referendum non ce ne siamo accorti

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Boccia (Pd) a Meloni: Dice che il Paese è con lei, ma al referendum non ce ne siamo accorti

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