Durante una trasmissione televisiva, una esponente politica ha criticato sia Giuseppe Conte che Elly Schlein, sostenendo che da soli non riescono a gestire la situazione e che è necessario coinvolgere altre persone intorno a un tavolo. Ha anche commentato che si è un po’ arrabbiata quando Conte ha annunciato le primarie per la leadership del centrosinistra durante lo spoglio del referendum sulla giustizia, periodo in cui i risultati ufficiali non erano ancora disponibili.

“Io mi sono un po’ arrabbiata quando in conferenza stampa Giuseppe Conte ha lanciato le primarie per la leadership di centrosinistra, e per giunta durante lo spoglio, cioè quando ancora non avevamo i dati certi sui risultati del referendum sulla giustizia”. Così Rosy Bindi, ex ministra della Sanità ed ex presidente della Commissione Antimafia, ha bacchettato a In altre parole (La7) il M5s Giuseppe Conte, che ha proposto le primarie del centrosinistra proprio mentre erano ancora in corso le operazioni di scrutinio del referendum sulla giustizia. Bindi riconosce l’impegno comune dei partiti di centrosinistra nella campagna referendaria, ma... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bindi striglia Conte e Schlein: “Ma quali primarie, da soli non ce la fate. Serve qualcuno che vi metta intorno a un tavolo”. Su La7

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