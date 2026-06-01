Simeone un anno da trascinatore | il Toro riparte dalla certezza Cholito
Il Torino riparte dalla presenza di un attaccante argentino che ha segnato 17 gol nella scorsa stagione. La società intende puntare su di lui come punto di riferimento offensivo anche per il nuovo campionato, considerando anche il suo ruolo nel gruppo. La squadra si prepara a riprendere gli allenamenti con l’obiettivo di migliorare le prestazioni offensive, mantenendo l’attaccante al centro del progetto.
Dall’Argentina rimbalzano via social i video e le fotografie di Giovanni con giubbotto e maglioncino a collo alto. Buenos Aires vive la stagione autunnale, quindi nulla che faccia salire i brividi visto il grande caldo che avvolge l’Italia. Le immagini più importanti sono quelle però che, da qualche giorno, girano sul telefonino del Cholito. E sono le cartoline di Pinzolo, la meravigliosa località del Trentino dove dal 13 luglio il Toro ripartirà nella prossima stagione. Nel Toro che nascerà Giovanni Simeone sarà un punto fisso: è questa l’idea del club che con lui vuole fare un lungo cammino. La programmazione che la proprietà e il ds, Gianluca Petrachi, stanno pianificando pone il Cholito al centro del villaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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