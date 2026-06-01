Dall’Argentina rimbalzano via social i video e le fotografie di Giovanni con giubbotto e maglioncino a collo alto. Buenos Aires vive la stagione autunnale, quindi nulla che faccia salire i brividi visto il grande caldo che avvolge l’Italia. Le immagini più importanti sono quelle però che, da qualche giorno, girano sul telefonino del Cholito. E sono le cartoline di Pinzolo, la meravigliosa località del Trentino dove dal 13 luglio il Toro ripartirà nella prossima stagione. Nel Toro che nascerà Giovanni Simeone sarà un punto fisso: è questa l’idea del club che con lui vuole fare un lungo cammino. La programmazione che la proprietà e il ds, Gianluca Petrachi, stanno pianificando pone il Cholito al centro del villaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Simeone, un anno da trascinatore: il Toro riparte dalla certezza Cholito

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