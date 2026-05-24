Aldo Grasso all’attacco | Contro la Juve punto su Simeone C’è voglia di vivere una notte da Toro

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aldo Grasso ha commentato che nella partita decisiva contro la Juventus, si punterà su Simeone e sulla voglia di vivere una notte da Toro. Ha sottolineato che la sfida, che si gioca all'ultima giornata, non ammette distrazioni e richiede massimo impegno. La partita è vista come un'occasione importante per la squadra, con l’obiettivo di dare il massimo senza lasciare spazio a errori.

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“È una partita che non ammette distrazioni. Strano che sia all'ultima giornata. Si dia l’anima: è la più importante di tutte”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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