Aldo Grasso ha commentato che nella partita decisiva contro la Juventus, si punterà su Simeone e sulla voglia di vivere una notte da Toro. Ha sottolineato che la sfida, che si gioca all'ultima giornata, non ammette distrazioni e richiede massimo impegno. La partita è vista come un'occasione importante per la squadra, con l’obiettivo di dare il massimo senza lasciare spazio a errori.

“È una partita che non ammette distrazioni. Strano che sia all'ultima giornata. Si dia l’anima: è la più importante di tutte”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aldo Grasso all’attacco: "Contro la Juve punto su Simeone. C’è voglia di vivere una notte da Toro"

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