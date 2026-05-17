Un Cholito da bonus | Simeone guida l' attacco del Toro per un finale in grande

L’attaccante argentino ha segnato sei gol nelle ultime dieci partite e in totale quest’anno ha raggiunto undici reti. La sua presenza in attacco è stata determinante nelle recenti sfide, con la squadra che si prepara a un finale di stagione importante. La sua capacità di trovare la rete si è dimostrata un elemento chiave per le prestazioni della formazione in questa fase. La sua partecipazione alle partite successive sarà decisiva per gli obiettivi stagionali.

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