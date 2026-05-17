Un Cholito da bonus | Simeone guida l' attacco del Toro per un finale in grande
L’attaccante argentino ha segnato sei gol nelle ultime dieci partite e in totale quest’anno ha raggiunto undici reti. La sua presenza in attacco è stata determinante nelle recenti sfide, con la squadra che si prepara a un finale di stagione importante. La sua capacità di trovare la rete si è dimostrata un elemento chiave per le prestazioni della formazione in questa fase. La sua partecipazione alle partite successive sarà decisiva per gli obiettivi stagionali.
Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Roberto D’Aversa ha espresso tutta la sua sorpresa per la mancata pre-convocazione di Giovanni Simeone da parte del ct argentino Scaloni in vista del Mondiale negli Stati Uniti. "Non voglio fare polemica — ha dichiarato il tecnico granata — ma mi aspettavo di vedere Simeone in quella lista. È uno degli attaccanti più forti che abbia mai allenato: ha fame, vuole sempre fare bene e segnare. Inoltre prende quasi sempre la decisione giusta". E nelle ultime settimane le scelte dell’argentino si sono tradotte anche in numeri importanti: sei gol nelle ultime dieci giornate di campionato, tutte disputate da titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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