Un consigliere regionale della Campania ha chiesto di ripristinare la “Fondazione Premio Napoli” per tutelare l’identità culturale. La proposta mira a riattivare l’ente che si occupa di promuovere premi letterari e attività culturali, sottolineando l’importanza di preservare questa tradizione. Non sono state fornite date precise o dettagli sullo stato attuale della fondazione. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione e il rilancio di istituzioni culturali locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consigliere Regionale della Campania (Capogruppo di Fico Presidente) e Consigliere Comunale di Napoli, Gaetano Simeone, chiede il ripristino della storica denominazione “Fondazione Premio Napoli”, oggi modificata in “Fondazione Premio Napoli – Campania Legge” a seguito della riforma statutaria del 18 aprile 2024. Simeone ha inviato una formale istanza al Presidente della Regione Campania, al Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana e all’Assessore regionale alla Cultura, sollecitando l’avvio di un confronto tra gli enti fondatori. Pur riconoscendo il valore del progetto “Campania Legge”, il consigliere ritiene “inopportuna la sovrapposizione tra un programma culturale e la denominazione storica di una delle più autorevoli istituzioni letterarie del Paese”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Simeone: “Ripristinare ‘Fondazione Premio Napoli’, difendere l’identità culturale”

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