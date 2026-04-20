' Mignola d' oro' il premio che valorizza e unisce territorio e qualità identità culturale e visione

La rivoluzione possibile dell’extravergine del Gargano è iniziata da qualche anno, sta continuando ed è un processo che non permette di fare retromarcia. È quanto emerso con chiarezza dalla 2^ edizione di ‘Mignola d’Oro - Gargano Extra Virgin Olive Oil Award’, il concorso ideato, organizzato e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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