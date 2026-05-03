Como-Napoli Corbo punge | Azzurri remissivi serve identità per difendere lo scudetto

Durante la partita tra Como e Napoli, il commentatore ha osservato un Napoli apparso poco incisivo e privo di compattezza, lontano dalla propria forma migliore. Sono state evidenziate difficoltà nel mantenere il controllo del gioco e una certa remissività in alcune fasi del match. La mancanza di un’identità chiara e di determinazione è stata sottolineata come un elemento che potrebbe influire sulla capacità di difendere lo scudetto in futuro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un Napoli opaco, a tratti smarrito, lontano dall’idea di squadra dominante. È questa la fotografia tracciata da Antonio Corbo su Repubblica Napoli dopo lo 0-0 contro il Como. Antonio Corbo, nel suo editoriale su Repubblica Napoli, sottolinea come gli azzurri siano riemersi solo nella ripresa, dopo l’uscita di De Bruyne, apparso fuori partita e mai realmente incisivo. Secondo Antonio Corbo su Repubblica Napoli, il cambio ha modificato l’inerzia della gara: l’ingresso di Anguissa ha dato maggiore dinamismo al centrocampo, permettendo a McTominay di avanzare e accendere la manovra offensiva.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Como-Napoli, Corbo punge: “Azzurri remissivi, serve identità per difendere lo scudetto” Notizie correlate Leggi anche: Il Napoli frena a Como, lo 0-0 serve solo... alle milanesi: Inter a -1 dallo Scudetto, il Milan può agganciare il secondo posto Il Napoli pareggia a Como, l’Inter è ancora più vicina allo scudetto: cosa serve per diventare campioni d’ItaliaIl Napoli pareggia a Como e permette all’Inter di avvicinarsi sempre di più alla festa scudetto.