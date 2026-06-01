Silvia Bonolis è tornata a casa dopo due mesi di ricovero ospedaliero. La notizia è stata annunciata tramite un video pubblicato sui social da Sonia Bruganelli, che ha mostrato il momento del rientro della figlia nella sua abitazione. Nel video si vede Silvia Bonolis accolta dalla famiglia, senza ulteriori dettagli sul suo stato di salute o sulle cause del ricovero.

Silvia Bonolis torna a casa dopo due mesi di ricovero. La notizia è stata condivisa da Sonia Bruganelli attraverso un video pubblicato sui social, con cui ha raccontato il ritorno della figlia accanto alla famiglia dopo un lungo periodo trascorso in ospedale. La giovane, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, era stata ricoverata lo scorso 10 maggio, una data che coincideva con la Festa della mamma. Dopo settimane di cure e accertamenti, sono arrivate le dimissioni e il ritorno nella propria abitazione, accolto con gioia da parenti e amici. Nel filmato pubblicato sui social compaiono alcuni dei momenti vissuti durante il ricovero.... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Silvia Bonolis torna a casa dopo il ricovero, il messaggio di Sonia Bruganelli

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Silvia Bonolis torna a casa il messaggio di Sonia Bruganelli

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Temi più discussi: Sonia Bruganelli, la figlia Silvia Bonolis torna a casa: Grazie per le vostre preghiere; Sonia Bruganelli, la figlia Silvia Bonolis è stata dimessa dall'ospedale: Grazie a tutti voi. Finalmente siamo a casa; Silvia Bonolis è stata dimessa, il fratello Davide era con lei in ospedale: Mi hai insegnato a vivere, ti amo; Grazie per le vostre preghiere: la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli torna a casa dopo il ricovero.

Silvia #Bonolis è tornata a casa dopo due mesi di ricovero e la famiglia ha festeggiato la dimissione dall’ospedale. Sonia Bruganelli e Davide Bonolis hanno condiviso sui social messaggi e immagini dedicate alla giovane. x.com

Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in ospedale: Grande guerriera reddit

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