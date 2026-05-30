Silvia Bonolis torna a casa dopo il ricovero | i post social di Sonia e di Davide Bonolis sono pieni d’amore

Da screenworld.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Silvia Bonolis è tornata a casa dopo un ricovero e sui social sono apparsi post di Sonia e Davide Bonolis pieni di affetto. Le immagini e le parole condivise mostrano il sostegno della famiglia, senza commenti o dettagli aggiuntivi. I messaggi trasmettono un senso di vicinanza e cura, mentre i post si concentrano sui gesti semplici e sinceri.

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Ci sono momenti in cui il silenzio dice più delle parole, e poi ci sono quei gesti che raccontano tutto senza bisogno di filtri. Per Sonia Bruganelli è arrivato finalmente il momento di tirare un sospiro di sollievo profondo, quello che si trattiene per giorni, settimane, quando il cuore è sospeso tra la speranza e la paura. Sua figlia Silvia Bonolis, 23 anni, è tornata a casa dopo oltre due mesi di ricovero ospedaliero. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell’ex moglie di Paolo Bonolis, dove la produttrice ha scelto di condividere la fine di un periodo delicatissimo attraverso un lungo video-collage di immagini. “ Grazie a tutti voi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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