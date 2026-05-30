Silvia Bonolis è tornata a casa dopo un ricovero e sui social sono apparsi post di Sonia e Davide Bonolis pieni di affetto. Le immagini e le parole condivise mostrano il sostegno della famiglia, senza commenti o dettagli aggiuntivi. I messaggi trasmettono un senso di vicinanza e cura, mentre i post si concentrano sui gesti semplici e sinceri.

Ci sono momenti in cui il silenzio dice più delle parole, e poi ci sono quei gesti che raccontano tutto senza bisogno di filtri. Per Sonia Bruganelli è arrivato finalmente il momento di tirare un sospiro di sollievo profondo, quello che si trattiene per giorni, settimane, quando il cuore è sospeso tra la speranza e la paura. Sua figlia Silvia Bonolis, 23 anni, è tornata a casa dopo oltre due mesi di ricovero ospedaliero. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell’ex moglie di Paolo Bonolis, dove la produttrice ha scelto di condividere la fine di un periodo delicatissimo attraverso un lungo video-collage di immagini. “ Grazie a tutti voi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Silvia Bonolis torna a casa dopo il ricovero: i post social di Sonia e di Davide Bonolis sono pieni d’amore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabrizio Corona in procura a Milano dopo la denuncia di Signorini

Notizie e thread social correlati

Sonia Bruganelli, la figlia Silvia dimessa dall’ospedale. Il dolce messaggio di Davide BonolisLa figlia di Sonia Bruganelli è stata dimessa dall'ospedale dopo giorni di permanenza.

Silvia Bonolis ricoverata in ospedale: Sonia Bruganelli tra dolore, amore e la durissima risposta a Marco SalvatiSilvia Bonolis è stata ricoverata in ospedale, secondo quanto annunciato da Sonia Bruganelli.

Temi più discussi: Sonia Bruganelli, il dolore per la figlia Silvia ricoverata in ospedale: il racconto sui social; La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimessa dall'ospedale, il messaggio della madre: Finalmente a casa; Sonia Bruganelli, la figlia Silvia Bonolis torna a casa: Grazie per le vostre preghiere; Sonia Bruganelli e la figlia Silvia: arriva l'esito (dopo il lungo ricovero). Con loro c'era anche Angelo Madonia.

Sonia Bruganelli ha attaccato Marco Salvati dopo alcuni messaggi sulla figlia Silvia ricoverata in ospedale. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato la conversazione sui social, accusando l’autore tv di usare la ragazza nella loro lite.... x.com

Sonia Bruganelli, la figlia Silvia Bonolis torna a casa: Grazie per le vostre preghiere(Adnkronos) - Finalmente siamo a casa. Silvia Bonolis, la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è uscita dall'ospedale ed è tornata tra le mura della sua casa, insieme alla sua famiglia. A ren ... msn.com

Sonia Bruganelli, lo sfogo choc contro l'ex autore di Bonolis mentre la figlia è in ospedale reddit

Sonia Bruganelli, la figlia Silvia torna a casa dopo giorni in ospedale: con lei anche Angelo MadoniaDopo giorni in ospedale, Silvia - figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli - è tornata a casa: accanto a loro anche Angelo Madonia. donnaglamour.it