Sicurezza sul lavoro | la prevenzione viaggia tra i banchi di scuola Successo per il progetto Be safe Be smart
Mercoledì 3 giugno alle 10 si terrà l’evento finale del progetto “Be safe Be smart”. L’iniziativa, iniziata mesi fa, ha coinvolto studenti delle scuole secondarie attraverso attività di Peer Education. L’obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro tra i giovani. La conclusione dell’attività avverrà con una cerimonia pubblica, che riunirà insegnanti, studenti e rappresentanti delle istituzioni.
ANCONA - Si concludera con l'evento finale, mercoledì 3 giugno alle ore 10, l’iniziativa di promozione della cultura della sicurezza sul lavoro attraverso la Peer Education nelle scuole. Il programma "Be safe Be smart", avviato in via sperimentale lo scorso anno scolastico, in questi mesi ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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