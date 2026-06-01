Sicurezza sul lavoro | la prevenzione viaggia tra i banchi di scuola Successo per il progetto Be safe Be smart

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno alle 10 si terrà l’evento finale del progetto “Be safe Be smart”. L’iniziativa, iniziata mesi fa, ha coinvolto studenti delle scuole secondarie attraverso attività di Peer Education. L’obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro tra i giovani. La conclusione dell’attività avverrà con una cerimonia pubblica, che riunirà insegnanti, studenti e rappresentanti delle istituzioni.