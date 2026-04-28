Sicurezza sul lavoro Pagano Istituto Pagani | Scuola presidio di prevenzione

In un intervento recente, un rappresentante di un istituto ha sottolineato come gli infortuni sul lavoro e le morti bianche rappresentino tragedie concrete, colpendo non solo le persone coinvolte ma anche le loro famiglie. La scuola viene considerata un presidio di prevenzione, con l’obiettivo di ridurre questi incidenti e sensibilizzare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le parole si concentrano su un problema che va oltre i numeri e riguarda direttamente le vite umane.

“Gli infortuni sul lavoro e le cosiddette morti bianche non sono numeri, sono un dramma. Sono vite spezzate, famiglie colpite, futuro che si interrompe. È da qui che dobbiamo partire”. Così la dirigente scolastica dell’ Istituto alberghiero “A. Esposito Ferraioli” di Napoli, Rita Pagano, a margine della celebrazione della Giornata mondiale della sicurezza sui luoghi di lavoro, svoltasi nel complesso universitario della Federico II di Napoli. Esprimendo apprezzamento per il lavoro concreto e continuo nelle scuole svolto dall’Osservatorio “Napoli Città Sicura” e dal suo presidente, il consigliere Domenico Palmieri, la dirigente aggiunge: “Negli istituti professionali e tecnici, in particolare, la prevenzione non può restare teoria: deve diventare esperienza, pratica quotidiana, consapevolezza vera.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Cesena: sicurezza sul lavoro, nuove regole e prevenzioneGià da giovedì 19 marzo, le aule di Cesena Fiera accoglieranno un appuntamento cruciale per il tessuto produttivo locale, dove imprenditori e... Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, Sansone (Periti Industriali): Noi presidio tecnico contro i rischi