Scuola e formazione Torna Safe Secure Sustainable | DEKRA rinnova l’impegno per la sicurezza stradale tra i giovani

L'Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di Lodi ospita un nuovo ciclo del progetto “Safe Secure Sustainable”, promosso da DEKRA, che mira a promuovere la sicurezza stradale tra i giovani. L'iniziativa prevede momenti di formazione teorica alternati a esercitazioni pratiche, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti corretti sulla strada. La collaborazione si inserisce in un piano più ampio di educazione alla mobilità sicura.

DEKRA, specializzata a livello mondiale nel settore della mobilità sicura, in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni, rinnova il proprio impegno nella promozione della sicurezza stradale tra le nuove generazioni con il progetto formativo “Safe Secure Sustainable”. L’iniziativa, giunta al secondo anno presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di Lodi, si propone di sensibilizzare gli studenti e contribuire alla formazione dei futuri tecnici, offrendo competenze e strumenti concreti per affrontare con consapevolezza e responsabilità le sfide della mobilità sostenibile e della sicurezza su strada. Un legame solido con il territorio DEKRA non è soltanto un leader globale nel settore delle revisioni e della sicurezza stradale, ma anche una realtà fortemente integrata nel territorio di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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