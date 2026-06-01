Sicurezza sul lavoro | giornata di formazione per i volontari della Protezione Civile

A Recale si è tenuta una giornata di formazione sulla sicurezza sul lavoro rivolta ai volontari della Protezione Civile. L’evento ha coinvolto operatori volontari, che hanno partecipato a sessioni teoriche e pratiche per approfondire le norme di sicurezza e le procedure di emergenza. La formazione mira a migliorare le competenze e la preparazione dei partecipanti in caso di intervento. Nessun dettaglio su eventuali relatori o contenuti specifici è stato reso noto.

Si è svolta a Recale una significativa giornata di formazione dedicata alla sicurezza sul lavoro, rivolta agli operatori della Protezione Civile. Un appuntamento importante finalizzato a rafforzare competenze e preparazione dei volontari impegnati quotidianamente nelle attività di supporto e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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La giornata a Expo Valle Impero prosegue. , un importante strumento al servizio della sicurezza e della tutela del territorio. x.com

Servizio vs lavoro civile, collegato all'esercito reddit

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