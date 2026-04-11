Giornata regionale della Costa 2026 | due giorni di esercirtazione per i volontari di Protezione civile

Nelle giornate del 13 e 14 aprile 2026 si svolgeranno due sessioni di esercitazione e formazione dedicate ai volontari di Protezione civile, organizzate dalla Sezione regionale della regione interessata. Questi incontri fanno parte del progetto europeo Handy e coincidono con la Giornata Regionale della Costa 2026. L’obiettivo è offrire occasioni di confronto e aggiornamento per le persone coinvolte nelle attività di protezione e sicurezza lungo le aree costiere.

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia organizza, nelle giornate del 13 e 14 aprile 2026, due importanti momenti di confronto, formazione ed esercitazione nell’ambito del progetto europeo Handy, in occasione della Giornata Regionale della Costa 2026.L’iniziativa si inserisce nel più.🔗 Leggi su Brindisireport.it Protezione civile, a Seriate tre giorni di esercitazione con 35 volontariSi è svolta nel fine settimana a Seriate un’esercitazione di protezione civile che ha coinvolto complessivamente 35 volontari, impegnati per tre... Sospesi congedi e permessi e attivati i volontari, Protezione civile regionale in preallerta per il maltempo in arrivoLa Regione, in vista dell’ondata di maltempo che colpirà la Sicilia a partire dalle prossime ore, ha attivato tutte le strutture sul territorio per...