Protezione Civile | conclusa la settimana di formazione per le Squadre Volontari AIB – Sottosezione Pattugliamento

Si è conclusa questa domenica la settimana di formazione dedicata alle Squadre Volontari AIB – Sottosezione Pattugliamento della Protezione Civile regionale. La sessione ha visto la partecipazione di volontari impegnati in attività di pattugliamento e prevenzione, con l’obiettivo di migliorare le competenze operative. La formazione si è svolta nell’arco di sette giorni, coinvolgendo diverse unità della regione.

In un clima di soddisfazione, si chiude in questa domenica, la settimana di formazione dedicata alle Squadre Volontari AIB – Sottosezione Pattugliamento della Protezione Civile della Regione Campania. Un percorso intenso, curato dalla Scuola Regionale di Protezione Civile Ernesto Calcara, con il contributo qualificato dei Carabinieri Forestali, dei Vigili del Fuoco e degli psicologi dell’emergenza. Contestualmente con la fine della formazione odierna sono partiti i corsi di spegnimento “Lotta Attiva” a Napoli e continueranno per le prossime settimane al fine di avere sempre più operatori e mezzi preparati e disponibili. Un’esperienza... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Protezione Civile: conclusa la settimana di formazione per le Squadre Volontari AIB – Sottosezione Pattugliamento Articoli correlati Squadre antincendio, al via i corsi per volontari della Protezione CivileTempo di lettura: 2 minuti È partita oggi la formazione per i volontari di Protezione Civile della Regione Campania volta ad acquisire le conoscenze... Mille volontari della protezione civile in campo per le OlimpiadiMille tra volontari e volontarie della protezione civile hanno risposto all'appello di Città metropolitana di Milano per rendersi disponibili durante... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Protezione Civile Temi più discussi: Cultura della prevenzione, la Regione Calabria lancia la Scuola di Protezione civile; Bellezza e fragilità; Sabbioneta – Emergenze ed evacuazioni: studenti a lezione con la protezione civile; Assisi, presidente Proietti: L'ostensione è stata una grande grazia per l'Umbria. Ringraziamento a protezione civile, forze dell'ordine, sanitari e volontari. Oltre 2,2 milioni di presenze in regione nel primo trimestre 2026. Protezione Civile: conclusa la settimana di formazione per le Squadre Volontari AIB – Sottosezione PattugliamentoUn’esperienza formativa che ha rappresentato molto più di un semplice addestramento: un momento di crescita concreta per i volontari, chiamati a rafforzare competenze fondamentali nella prevenzione e ... salernotoday.it La Protezione Civile di Dairago celebra i suoi primi 35 anni di attività con una panchina e un nuovo mezzoDomenica 29 marzo una cerimonia per il 35° anniversario della Protezione Civile di Dairago, punto di riferimento per il territorio grazie all’impegno dei suoi volontari ... legnanonews.com Impegno Protezione Civile e VVF: terminati i corsi di avvistamento AIB - facebook.com facebook #Allerta #Meteo, avviso della #Protezione #Civile: previste nuove #Piogge e #Temporali su 2 regioni x.com