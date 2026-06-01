Un artista ha criticato il Paese, affermando che è dominato da musica superficiale mentre fuori ci sono pericoli. Ha inoltre chiesto la presenza di artisti coraggiosi. Un altro commentatore ha commentato che uno dei cantautori più noti rappresenta una sinistra di élite che esprime principi generici senza applicarli.

di Emanuele Rizzo Per me Francesco De Gregori incarna la sinistra dei salotti, che afferma principi generici e innocui senza viverli sulla propria pelle. “Generale” è una canzone poetica e raffinata, che però suona paracula se – quando quell’uniforme ha una connotazione precisa – la si usa per defilarsi ma con la coscienza a posto. Si chiede perché il pubblico debba ascoltare lui o un conduttore televisivo piuttosto che un filosofo, ma la risposta è insita nella domanda: perché i primi hanno un pubblico. Anche io vorrei vivere in un mondo in cui Luciano Canfora riempie gli stadi e parla a due milioni di follower al giorno, tuttavia se questa sorte è toccata a Ghali è bene che sia lui a veicolare messaggi impegnati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siamo “un Paese di musichette mentre fuori c’è la morte”, ma dateci almeno artisti coraggiosi!

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