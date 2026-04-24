Giovani coraggiosi e con la passione del pane | lo storico forno riapre in paese grazie a due ventenni

Da cesenatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani di 20 e 21 anni hanno riaperto il forno storico nel centro di Roncofreddo, dopo un'interruzione di un anno e mezzo. Il locale, noto nel paese, ha ripreso a funzionare il primo aprile, portando di nuovo in vita un punto di riferimento per la comunità. Alessandro Bertaggia e Milena Maestri sono i nuovi gestori, con la passione per il pane e un approccio coraggioso all’apertura.

Il forno è giovane. Alessandro Bertaggia e Milena Maestri, 21 e 20 anni, hanno riaperto nel corso principale di Roncofreddo il 1° aprile lo storico forno del paese, chiuso da un anno e mezzo. Milena è del posto, mentre Alessandro viene da Alfero. I due giovani si sono associati a Confartigianato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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