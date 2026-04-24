Giovani coraggiosi e con la passione del pane | lo storico forno riapre in paese grazie a due ventenni

Due giovani di 20 e 21 anni hanno riaperto il forno storico nel centro di Roncofreddo, dopo un'interruzione di un anno e mezzo. Il locale, noto nel paese, ha ripreso a funzionare il primo aprile, portando di nuovo in vita un punto di riferimento per la comunità. Alessandro Bertaggia e Milena Maestri sono i nuovi gestori, con la passione per il pane e un approccio coraggioso all’apertura.

Il forno è giovane. Alessandro Bertaggia e Milena Maestri, 21 e 20 anni, hanno riaperto nel corso principale di Roncofreddo il 1° aprile lo storico forno del paese, chiuso da un anno e mezzo. Milena è del posto, mentre Alessandro viene da Alfero. I due giovani si sono associati a Confartigianato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Riapre il forno del paese gestito da una coppia di ventenni Posta Fibreno. Gita al lago con hashish al seguito. Due giovani ventenni del sorano denunciati dai CarabinieriPOSTA FIBRENO – Continua incessante l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sora, finalizzata alla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: POWER UP: avventure digitali per genitori coraggiosi; SUSTAINera alla Milano Design Week 2026:; Napoli, Gaetano Manfredi all'Anci Giovani: Il paese ha bisogno di giovani amministratori; L’educazione per risvegliare i talenti. Fondazione Fiera Milano e con ministero Sport insieme per valorizzare giovaniPromuovere politiche per i giovani, rafforzare la partecipazione giovanile, favorire percorsi di crescita personale e professionale e ampliare le opportunità di accesso a iniziative culturali, ... adnkronos.com Giovani per l'Appennino: la bottega che non chiude mai e i cosmetici fatti con le meleSi chiama Bottega di Comunità H24, è un modello di negozio di prossimità sempre aperto, ma non in una metropoli bensì nei borghi dell’Appennino centrale. Rocco Di Mambro, l’ideatore, è di Isernia, e ... corriere.it The Future on the Lake: a Como l'incontro tra giovani e imprese. Dal 7 al 10 maggio, Piazza Cavour sarà teatro di The Future on the Lake, un’iniziativa nata per connettere le aspirazioni dei giovani con le reali necessità delle aziende del territorio. In un contest - facebook.com facebook . @paolomieli:"Seguendo il suggerimento di Marina Berlusconi, i giovani di Forza Italia parteciperanno al corteo del 25 aprile con quelli del Partito Democratico. Per me significa qualcosa di più, una ricollocazione di Forza Italia che sarà la forza più dialogante x.com