Dopo la partita tra Napoli e Milan, il difensore rossonero ha dichiarato in conferenza stampa di non aver visto coraggio nel comportamento della squadra durante l’incontro. La partita, valida per la 31ª giornata di campionato, si è conclusa con alcune decisioni e atteggiamenti che hanno attirato l’attenzione dei presenti, portando il giocatore a esprimere chiaramente la sua opinione sul modo in cui il Milan ha affrontato la sfida.

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se sono delusi: "Naturalmente, oggi abbiamo perso il secondo posto. Ma dobbiamo restare concentrati perché abbiamo altre partite". Se è mancato coraggio: "Possiamo dirlo, perché quando perdiamo ce lo meritiamo, quando vinciamo ce lo meritiamo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, Pavlovic ammette: “Non siamo stati coraggiosi”

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