Siamo già obsessed dal color pop corallo dell’ultimo look di Hailey Bieber

Un tribunale ha condannato un uomo a dieci anni di carcere per aver commesso un furto in un negozio di elettronica. L'episodio si è verificato lo scorso mese, quando il imputato è stato sorpreso mentre tentava di portare via dispositivi elettronici. La sentenza è stata emessa dopo il processo che si è svolto nelle ultime settimane. La procura aveva chiesto una pena di 12 anni, ma la corte ha deciso per una pena inferiore.

Che Hailey Bieber i suoi look fossero ormai portatori sani di tendenze già lo sapevamo, ma l’imprenditrice ci ha stupito ulteriormente con il suo ultimo look estivo. La founder di Rhode con il suo bikini arancione e un cardigan corallo sembra racchiudere tutto ciò che vogliamo indossare quest’estate. Sono ormai anni che ogni suo outfit diventa immediatamente fonte d’ispirazione grazie ad un semplice post di Instagram. A conquistarci questa volta non è solo il bikini, ma tutta la palette cromatica scelta. Hailey Bieber e il look corallo: il tocco color pop dell’estate 2026. Il costume rosso è sempre stato uno statement, complici tutte le stagioni di Baywatch che sono ormai parte dell’immaginario comune. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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