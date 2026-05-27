È stata annunciata una capsule collection in edizione limitata tra Jung Kook e Calvin Klein. La collaborazione ha già attirato molta attenzione sui social media e si sta diffondendo rapidamente online. La collezione include capi di abbigliamento e accessori firmati dai due, disponibili in quantità limitata. La notizia ha generato grande interesse tra i fan e gli appassionati di moda, portando a un rapido aumento delle visualizzazioni e delle discussioni sui canali digitali.

È una capsule collection in edizione limitata ed è già virale: si tratta della collab Jung Kook x Calvin Klein. Questa linea di abiti è realizzata con l’ ambasciatore globale del marchio, segna anche la prima collaborazione ufficiale dell’artista sudcoreano nel mondo della moda. Jung Kook x Calvin Klein: è la prima collab della star del k-pop. Si tratta di una collezione di 20 capi, che unisce i caratteri distintivi di Calvin Klein allo stile personale della star mondiale del k-pop. Si ispira, in particolare, alla cultura biker: dall’intimo maschile e femminile, al denim e capi prêt-à-porter. Abbiamo anche pezzi iconici come la giacca trucker anni ’90, o i jeans a gamba dritta e baggy a vita bassa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Siamo già obsessed dalla capsule collection Jung Kook x Calvin Klein

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