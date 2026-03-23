Cos’è il Regency Blue e perché siamo già obsessed ed è colpa di Bridgerton

Da metropolitanmagazine.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo abbiamo visto in Bridgerton e in Piccole Donne (2020), ma mai come quest’anno il Regency Blue è diventato uno dei colori più desiderati. In realtà, storicamente non esiste: lo ha chiarito una volta per tutte il costume designer John Glaser in un’intervista a Town & Country. Assimilabile all’azzurro pallido che abbiamo visto nei look della fortunata serie ambientata nel mondo aristocratico delle Regency era. Ma tutti si sono innamorati di questo colore: le passerelle hanno colto la potenzialità di questa tonalità fresca ed estiva anche per l’autunno-inverno 2026. Quanto ci piace il Regency Blue di Bridgerton?. Si tratta di un blu delicato come un cielo primaverile o molto simile alla porcellana inglese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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