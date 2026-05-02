Mandello del Lario si tuffa nel lago e non riemerge | paura per le sorti di un 15enne

A Mandello del Lario, nel lecchese, sono in corso le ricerche di un ragazzo di 15 anni che si era tuffato nel lago e non è più riemerso. La dinamica dell’incidente risale a ieri, quando il giovane si trovava nel territorio comunale. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno cercando di rintracciare il minorenne, che è di origine straniera. La zona è stata delimitata e sono stati allertati i soccorritori.

Mandello del Lario, 2 maggio 2026 – Forte apprensione a Mandello del Lario, nel lecchese, dove sono in corso le operazioni di ricerca per trovare una persona caduta nel lago di nel territorio comunale: si tratterebbe di un ragazzino straniero di 15 anni che si era tuffato nel bacino acquatico. Secondo le prime ricostruzioni il giovane si trovava su una piattaforma galleggiante al porticciolo di Mandello, dove stava facendo il bagno con gli amici. Nonostant e l’aria fredda e l’acqua ancora più ghiacciata si sarebbe buttato, senza riuscire a poi a tornare in superficie. https:www.ilgiorno.itlodicronacaannegato-morti-fiume-adda-f0vcoihj I soccorsi massicci.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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