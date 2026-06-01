Un ragazzo è scomparso nelle acque del Ticino a Vigevano, vicino a un cantiere del nuovo ponte. È tuffato nel fiume nel pomeriggio e non è riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma finora non si è trovata traccia del giovane. La zona è stata transennata mentre si prosegue con le ricerche. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla dinamica dell'accaduto.

Un ragazzo oggi pomeriggio è scomparso nelle acque del Ticino a Vigevano (Pavia), in un tratto di fiume vicino al cantiere del nuovo ponte. L'allarme è scattato verso le 15.30. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, con un'ambulanza e un'automedica, e i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Le ricerche sono attualmente in corso. Dalle prime notizie, sembra che il giovane disperso nel Ticino sia di nazionalità straniera. Aggiornamento in corso Morto il boliviano recuperato nell’Adda. Oggi, intanto, si è appreso della morte del 57enne di origine boliviana che ieri era finito sott'acqua durante un bagno nel fiume Adda all'altezza della diga di Sant'Anna, tra Canonica e Fara Gera, in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ragazzo si tuffa nel Ticino e non riemerge: allarme a Vigevano

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