Canonica d’Adda | si tuffa nel fiume e rimane sott’acqua per 20 minuti | grave 57enne

Un uomo di 57 anni è stato trovato in condizioni gravi dopo essere rimasto sott’acqua nel fiume Adda per circa 20 minuti. La moglie, presente sulla riva, ha chiamato i soccorsi dopo aver visto il marito annaspare e scomparire dall’orizzonte. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno recuperato l’uomo, che ora si trova in ospedale in condizioni serie. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

Canonica d’Adda. A dare l’allarme è stata la moglie alla riva del fiume Adda preoccupata perché ha visto il marito, un 57enne, annaspare e poi sparire nell’acqua. I soccorsi si sono arrivati subito, poco prima delle 17 di domenica 31 maggio. Sul posto sono arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco di Milano e i sommozzatori di Treviglio, che, partendo dalla sponda milanese, sono riusciti a recuperare l’uomo che era ad una profondità di cinque metri. Secondo i sommozzatori il 57enne peruviano è rimasto sott’acqua per circa 23 minuti. I medici lo hanno sottoposto a più tentativi di rianimazione e alla fine è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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