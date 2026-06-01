Un giovane di 19 anni si è tuffato in acqua davanti ai suoi amici e non è più riemerso. L'incidente è avvenuto durante una giornata di svago sulle rive del Lago d’Iseo. Nonostante i tentativi di soccorso, il giovane è scomparso sott’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del corpo senza vita del ragazzo.

Una domenica che doveva essere dedicata al relax e al divertimento si è trasformata in una tragedia sulle rive del Lago d’Iseo. A perdere la vita è stato Firas Chamekh, giovane tunisino di appena 19 anni, annegato nelle acque di Pisogne dopo un tuffo dal quale non è più riemerso. Il ragazzo viveva in una struttura di accoglienza a Darfo Boario Terme ed era arrivato in Italia circa un anno fa con la speranza di costruirsi un futuro migliore. Nel pomeriggio di domenica aveva raggiunto il lago insieme ad alcuni amici per trascorrere qualche ora all’aperto e trovare refrigerio dal caldo. Poco dopo essersi tuffato in acqua, però, qualcosa è andato storto e il giovane è scomparso sotto la superficie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si tuffa davanti agli amici e sparisce sott’acqua: dramma devastante a 19 anni

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