Si tuffa in un torrente con gli amici e non riemerge più | 14enne morto annegato a Reggio Emilia

Un ragazzo di 14 anni si è tuffato in un torrente a Rivalta, frazione di Reggio Emilia, insieme ad alcuni amici e non è più riemerso. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima era uscita con altri giovani per trascorrere il pomeriggio. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Un ragazzo di 14 anni è morto annegato nelle acque del torrente Crostolo, a Rivalta, frazione di Reggio Emilia. Il suo corpo è stato ripescato senza vita nella tarda mattinata di oggi, sabato 30 maggio, dopo che il giovane si era tuffato e non era più riemerso. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. L’allarme è scattato in mattinata, quando il ragazzo non è più riemerso dall’acqua. Il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si trovava insieme a un gruppo di amici. Tragedia alle Maldive, emergono altre ricerche scientiche di Monica Montefalcone a 80 metri di profondità nello stesso mare «Dateli a noi», due ladri bloccati in una villa che volevano svaligiare. 🔗 Leggi su Open.online

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