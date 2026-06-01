Un dermatologo di origine ungherese, noto a livello internazionale, ha influenzato profondamente la cura della pelle di Marilyn Monroe e Jackie Kennedy. Entrambe le icone degli anni Cinquanta e Sessanta hanno frequentato il suo studio contemporaneamente, contribuendo a definire il loro aspetto e stile. La sua attività ha avuto un impatto duraturo sulla cosmetica e sulla dermatologia dell’epoca, lasciando un segno nelle storie di queste due figure pubbliche.

C’è un uomo che ha cambiato il destino di Marilyn Monroe e di Jackie Kennedy. Un uomo che entrambe le icone di bellezza e di stile che hanno dominato gli Anni 50 e 60 del 900, fino poi a non lasciare più l’immaginario collettivo, hanno frequentato insieme, contemporaneamente. E non si tratta della chiacchieratissima probabile relazione a tre, con il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, ma di un dermatologo. Un dermatologo che ha cambiato il destino della loro pelle, contribuendo a creare l’immagine delle due beauty icon che è rimasta indimenticabile. Famosissimo, si chiamava Erno Laszlo: arrivato dall’Ungheria, dove era cresciuto, a Budapest, ha studiato oltre che alla Reale Università Ungherese di Scienze Mediche, a Berlino sotto la guida di Max Joseph. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Si tratta di un famosissimo dermatologo di origine ungherese che ha cambiato per sempre il destino della loro pelle

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