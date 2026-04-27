Marco Bocci ha parlato a Verissimo della sua vita familiare, sottolineando come la priorità assoluta siano la moglie e i due figli, Enea e Pablo. Ha spiegato che in tutto ciò che fa, la famiglia viene prima di ogni altra cosa, riflettendo un cambiamento avvenuto con la nascita dei figli. Bocci ha condiviso il suo rapporto con i bambini e l’importanza della famiglia nel suo quotidiano.

P rima la famiglia, poi tutto il resto: per Marco Bocci non c’è niente che possa venire prima della moglie Laura Chiatti e dei due figli, Enea, 11 anni, e Pablo, 9. A raccontarlo è stato proprio l’attore, ospite di Verissimo lo scorso weekend. Altro che crisi: Laura Chiatti e Marco Bocci insieme sul set X Leggi anche › “Se fossi te”, su Rai 1 unafavola natalizia a sfondo sociale con Laura Chiatti e Marco Bocci Marco Bocci, la difficoltà essere marito e padre. « Essere padre e marito è complicatissimo, perché non c’è un modo, una maniera, c’è un vivere, una capacità di osservazione, di intuizione, è tutto sulla sensibilità, sull’imparare quotidianamente», ha detto l’attore a Silvia Toffanin, «Quindi si possono commettere tanti errori.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La paternità ha cambiato profondamente Marco Bocci, che ai figli e ai loro impegni dà sempre la priorità. Ecco cosa ha raccontato a Verissimo

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