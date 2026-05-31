La Juventus ha deciso di non esercitare il riscatto su Holm. Comolli e Ottolini hanno comunicato la loro decisione. Il club bianconero non procederà all'acquisto del giocatore, che quindi resterà libero di cercare altre opzioni. La decisione è stata confermata dagli ultimi aggiornamenti disponibili.

di Francesco Spagnolo Holm si allontana dalla Juventus. Secondo le ultime informazioni, i bianconeri, infatti, avrebbero deciso di non riscattare il giocatore. Come riferito dal Corriere di Bologna, la dirigenza della Continassa ha infatti sciolto le riserve sul suo conto: Juventus, Holm non sarà riscattato. Una scelta strategica che interrompe anzitempo il percorso intrapreso dal calciatore all’ombra della Mole. Il mancato esercizio del diritto di acquisto definitivo da parte del club piemontese costringe il classe 2000 a fare immediatamente i bagagli per tornare alla base. Il cartellino dell’esterno destro è infatti di proprietà del Bologna, compagine che ora si ritrova a dover gestire il rientro del ragazzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm sarà riscatto dalla Juve? Comolli e Ottolini hanno preso la loro decisione. Gli aggiornamenti

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