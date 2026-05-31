Un club di Serie A sta considerando Thiago Motta come possibile allenatore per la prossima stagione. Attualmente, l’allenatore ha un contratto con la Juventus che scade tra un anno, ma potrebbe lasciare il club prima della scadenza. Il Milan ha inserito Motta nella lista dei candidati per la panchina. La Juventus potrebbe quindi dover trovare un nuovo tecnico, mentre il tecnico stesso potrebbe cambiare squadra prima della fine del contratto.

di Francesco Spagnolo Thiago Motta ha ancora un anno di contratto con la Juve, ma potrebbe presto liberarsi visto che il Milan ha messo il tecnico nel mirino. La complessa e affannosa ricerca del nuovo allenatore continua a infiammare i pensieri della dirigenza del Milan. Nelle ultime ore, la lista dei candidati per raccogliere la pesante eredità sulla panchina rossonera si è ulteriormente allungata, accogliendo nomi di rilievo internazionale. Tra i profili monitorati con attenzione è spuntato anche quello di Arne Slot, fresco di addio al Liverpool a causa dell’arrivo di Andoni Iraola ai Reds (tecnico, quest’ultimo, seguito in passato proprio dal Diavolo). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve si ‘libera’ di Motta? Un club di Serie A lo ha inserito fra i candidati per la panchina. Gli aggiornamenti

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