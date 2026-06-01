si lancia col parapendio e muore schiantandosi al suolo

Un uomo ha perso la vita oggi durante un volo in parapendio dal Monte Baldo. Dopo il decollo, si è schiantato al suolo, provocando la morte immediata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La vittima era un appassionato di questa attività. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Verona, 1 giugno 2026 – Un appassionato di parapendio ha perso la vita nella giornata di oggi dopo essersi lanciato col suo velivolo dal Monte Baldo. Il pilota è morto dopo essere precipitato a Malcesine, località che si trova in provincia di Verona. L’area del Monte Baldo è conosciuta per essere molto frequentata dagli appassionati.L’incidente mortale è avvenuto a mezzogiorno. L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del parapendio e si è schiantato al suolo, restando ucciso sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118, intervenuti con l'elicottero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Etg - Tragico volo con il parapendio, 37enne muore sul Cornizzolo

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