Bolgheri | muore in scooter schiantandosi contro escavatore

Stamattina a Castagneto Carducci un uomo di 61 anni è morto in seguito a un incidente con lo scooter, che si è scontrato con un escavatore. L’incidente è avvenuto lungo una strada provinciale e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al momento sotto verifica da parte delle forze dell’ordine.

CASTAGNETO CARDUCCI (LIVORNO) – Incidente mortale stamattina, 25 marzo 2026, a Castagneto Carducci. Un uomo di 61 anni ha perso la vita a bordo dello scooter all’interno di un’azienda agricola nel comune di Castagneto Carducci località Renaione. Al momento la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ad un’ambulanza con medico del 118 inviata da Cecina. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si è scontrato con un escavatore e sarebbe deceduto sul posto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Bolgheri: muore in scooter schiantandosi contro escavatore Articoli correlati San Vincenzo: muore 21enne schiantandosi in auto contro un alberoSAN VINCENZO (LIVORNO) – Incidente mortale oggi, 19 febbraio 2026, a San Vincenzo (Livorno). Viareggio: muore corriere schiantandosi con il furgone contro un palazzoVIAREGGIO (LUCCA) – Grave incidente stradale stamattina, 9 febbraio 2026, a Viareggio. Approfondimenti e contenuti su Bolgheri muore in scooter schiantandosi... Con lo scooter contro un mezzo da lavoro, muore un uomo di 60 anni. La tragedia in un’azienda agricolaE’ successo nelle campagne di Bolgheri, nel Comune di Castagneto Carducci. La dinamica è al vaglio dei carabinieri ... lanazione.it Incidente a Bolgheri, scooterista muore dentro un’azienda agricolaIncidente mortale a Bolgheri, scooterista perde la vita all’interno di un’azienda agricola nel comune di Castagneto Carducci ... gonews.it