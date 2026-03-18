Si schianta col parapendio Turista ferita

Durante un volo panoramico sopra il lago d’Iseo, un parapendio si è schiantato, causando il ferimento di una turista. L’incidente è avvenuto mentre la donna ammirava il panorama con vista su Monte Isola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza alla ferita. La scena si è svolta tra le acque azzurre del lago e le montagne circostanti.

Un volo panoramico sulle azzurre acque del lago d’Iseo, con la vista di Monte Isola dall’alto ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Brutta avventura per una ragazza tedesca di 23 anni che ieri nel primo pomeriggio ha perso il controllo del suo parapendio durante la fase di atterraggio, precipitando da un’altezza di sei metri su un terreno erboso. L’incidente è avvenuto non distante dalla zona del porto industriale sito tra Sale Marasino e Sulzano, dove molti appassionati di parapendio atterrano dopo essersi lanciati dai circa 1200 metri della Forcella di Sale, un’area di partenza frequentatissima da piloti provenienti da tutto il mondo, attirati dalla bellezza del Sebino e delle prime Alpi del Bresciano, che in questa zona sono particolarmente pittoresche e verdi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si schianta col parapendio. Turista ferita Articoli correlati Si schianta sulle rocce col parapendio: muore italiana 28enne. Il volo era il regalo di Natale del compagnoSi è spenta dopo due giorni di agonia la ventottenne Cristina Colturi, rimasta gravemente ferita venerdì in un incidente con il parapendio a... Si schianta con il parapendio e muore, tragedia a SuelloTragedia a Suello: a causa di un gravissimo incidente, un uomo di 37 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con il parapendio. Incidente in parapendio, comasca morta a Tenerife Contenuti utili per approfondire Si schianta col parapendio Turista... Argomenti discussi: Si schianta col parapendio. Turista ferita. Precipita col parapendio, 28enne italiana muore alle CanarieCristina Colturi, originaria di Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como, aveva deciso da circa un anno di trasferirsi a Tenerife. Prima di stabilirsi sull’isola aveva vissuto in diverse città ... livesicilia.it Tenerife, italiana muore col parapendioSi è spenta dopo due giorni di agonia la 28enne Cristina Colturi, rimasta gravemente ferita venerdì in un incidente con il parapendio a Tenerife, dove si era trasferita da un anno. Il volo era il ... rainews.it