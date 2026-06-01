Si fingono carabinieri e truffano un anziano per 32mila euro

Da ferraratoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 29 maggio, due uomini di 36 e 58 anni sono stati denunciati per aver truffato un anziano del luogo fingendosi carabinieri. I truffatori hanno convinto la vittima a consegnare 32 mila euro, approfittando di un falso intervento delle forze dell’ordine. L’attività investigativa dei carabinieri ha portato all’identificazione e alla denuncia dei responsabili, che avevano messo in atto la truffa aggravata in concorso.

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Lo scorso 29 maggio, i carabinieri di Massa Fiscaglia, al termine di una rapida e incisiva attività investigativa, hanno denunciato due uomini (36 e 58 anni) con l’accusa di truffa aggravata in concorso in danno di un pensionato del posto, caduto nella trappola del finto carabiniere. Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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