si fingono carabinieri e truffano anziani presi due minorenni

Due minorenni sono stati arrestati dopo aver tentato di mettere in atto una truffa ai danni di anziani. I ragazzi, entrambi di 17 anni e residenti in un comune della zona, si sono spacciati per carabinieri e hanno cercato di ingannare le vittime con l’obiettivo di ottenere denaro. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i giovani, che ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: 2 minuti I carabinieri hanno notificato a due 17enni residenti in un comune dell’area nord di Napoli, un’ordinanza di custodia cautelare in comunità emessa dal gip presso il Tribunale dei minori di Napoli per due truffe commessa ai danni di due anziane, in particolare una 85enne di Casal di Principe (Caserta) e una 70enne di Ercolano (Napoli). I fatti risalgono al marzo e al maggio dello scorso anno. Le indagini sono state effettuate dai carabinieri della stazione di Casal di Principe sulla base delle denuncia delle vittime e coordinate dalla Procura per i minorenni di Napoli. I due minori, è emerso, avrebbero agito con altri complici non ancora identificati.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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