Si fingono carabinieri e truffano un'anziana di 98 anni | rubata anche la fede del defunto marito

Due individui si sono presentati alla porta di un’anziana di 98 anni, fingendosi carabinieri, e sono riusciti a entrare nell’abitazione. Durante l’imboscata, hanno rubato alcuni oggetti di valore e la fede del marito defunto. Le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato due persone coinvolte nel tentativo di truffa e furto.