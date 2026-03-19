Si fingono carabinieri e truffano un'anziana di 98 anni | rubata anche la fede del defunto marito
Due individui si sono presentati alla porta di un’anziana di 98 anni, fingendosi carabinieri, e sono riusciti a entrare nell’abitazione. Durante l’imboscata, hanno rubato alcuni oggetti di valore e la fede del marito defunto. Le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato due persone coinvolte nel tentativo di truffa e furto.
Si sono presentati alla sua porta fingendosi carabinieri. Le indagini hanno permesso di risalire alla loro identità: arrestate due persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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