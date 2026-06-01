Si fingono carabinieri e sottraggono 15mila euro di gioielli a una donna | presi sul fatto

Da corrieretoscano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato mattina, una donna di 58 anni è stata vittima di una truffa a Nozzano, frazione di Lucca. Due uomini si sono qualificati come carabinieri e, dopo averla convinta di essere ufficiali, le hanno sottratto circa 15.000 euro di gioielli. L’episodio si è concluso con l’arresto dei due uomini sul luogo. La donna ha subito la perdita dei beni e non ci sono altre persone coinvolte al momento.

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LUCCA – Una truffa ha colpito sabato mattina una donna di 58 anni nella frazione di Nozzano, nel comune di Lucca. Due uomini, un 19enne di origini egiziane e un 55enne italiano, entrambi residenti in provincia di Napoli, sono stati arrestati in flagranza dai militari dell’arma con l’accusa di truffa aggravata in concorso. Tutto è iniziato intorno alle 11 con una telefonata alla vittima. Un uomo, presentandosi come “maresciallo dei carabinieri”, l’aveva convinta a mandare fuori casa il marito con una scusa, riferendo di una presunta comunicazione urgente presso una stazione locale. Una volta rimasta sola, la donna era stata tenuta in linea e manipolata: il finto militare le aveva raccontato che con il documento d’identità del marito era stata noleggiata un’auto utilizzata per una rapina, insinuando che potesse essere coinvolta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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