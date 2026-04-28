Si fingono carabinieri e si fanno consegnare 20mila euro di gioielli

Una truffa si ripete: persone che si spacciano per ufficiali dell’arma chiamano anziani, dicendo di dover risolvere un falso problema legale. In alcuni casi, gli anziani vengono convinti a consegnare gioielli, oro e denaro, spesso con la promessa di risolvere la situazione. La tecnica utilizzata è sempre la stessa: un finto ufficiale che telefona e chiede di consegnare beni di valore.

La tecnica è sempre la stessa: il finto Carabiniere che telefona alle persone anziane e si propone quale risolutore di un fantomatico problema legale, in cambio di oro, preziosi e contanti.Questa volta i due “finti carabinieri”, originari della provincia di Bari, hanno telefonato a una 68enne.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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