Si celebra l' 80esimo anniversario della Repubblica cerimonia a Reggio Calabria | ecco il programma

Il 2 giugno a Reggio Calabria si terrà una cerimonia per l’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. La celebrazione prevede un programma ufficiale, anche se i dettagli specifici non sono stati comunicati. La ricorrenza viene ricordata in tutta Italia con eventi e commemorazioni. A Reggio Calabria, l’evento si inserisce nel calendario delle celebrazioni nazionali per questa ricorrenza.

Il 2 giugno anche a Reggio Calabria sarà celebrato l’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. Gli eventi avranno inizio presso il Monumento ai Caduti, sito sul corso Vittorio Emanuele III, alle ore 8, con la cerimonia dell’Alza Bandiera, mentre alle ore 10:30 è prevista la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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FORIO CELEBRA 80 ANNI DELLA REPUBBLICA CON LE SCUOLE SU BANDIERA, LEGALITÀ E MEMORIA

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