Si arrampica sul traliccio per rubare rame ma cade nel vuoto amico chiama i soccorsi | morto 27enne in Gallura

Un giovane di 27 anni è morto a Santa Teresa di Gallura dopo essere caduto da un traliccio mentre tentava di rubare del rame dall'impianto di energia elettrica. Un amico presente ha chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dei paramedici per lui non c’era più nulla da fare. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Un ragazzo di 27 anni è morto a Santa Teresa di Gallura dopo aver cercato di rubare del rame da un traliccio dell'energia elettrica. A chiamare i soccorsi dopo la caduta da 15 metri di altezza è stato l'amico che era con lui durante il tentato furto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidente sul lavoro a San Marcellino, operaio cade nel vuoto: morto 30enneUn incidente mortale sul lavoro è avvenuto a San Marcellino, nel Casertano, dove un lavoratore di circa 30 anni, un extracomunitario non ancora... Leggi anche: Cade nel vuoto mentre lavora, morto operaio di 27 anni nel Casertano Contenuti utili per approfondire Si arrampica sul traliccio per rubare... Si arrampica su un palo della luce per rubare rame, 28enne straniero cade e muore: dramma a Santa Teresa di GalluraOLBIA - Tragedia nella notte a Santa Teresa Gallura dove un 28enne è morto cadendo da un traliccio dell'Enel. Secondo quanto ... msn.com Si arrampica su un traliccio elettrico e precipita da 15 metri d’altezza, 27enne morto in GalluraSi arrampica su un traliccio elettrico e precipita da 15 metri d'altezza, 27enne morto in Gallura - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it