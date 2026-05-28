Scavalca la barriera del cavalcavia e minaccia di gettarsi nel vuoto
Un individuo ha scavalcato la barriera di un cavalcavia lungo il vecchio tratto della tangenziale e ha minacciato di gettarsi nel vuoto. La scena si è svolta in pieno giorno, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le forze di sicurezza che hanno cercato di convincere la persona a desistere dalla sua intenzione.
Ha scavalcato la barriera del cavalcavia del vecchio tracciato della tangenziale è ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Un ragazzo, poi salvato in extremis dalle forze dell'ordine.Tentato suicidio sulla vecchia tangenzialeI fatti ieri pomeriggio - in zona NomentanoPiazza Bologna - quando un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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1.2K views · 38 reactions | Golaçooooo di Messina!!!!!! Super punizione dal limite per il nostro mancino terribile, che scavalca la barriera e si insacca sotto l'incrocio! Grande prova dei n | ASD Città di Francofonte facebook
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