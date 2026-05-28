Scavalca la barriera del cavalcavia e minaccia di gettarsi nel vuoto

Notizia in breve

Un individuo ha scavalcato la barriera di un cavalcavia lungo il vecchio tratto della tangenziale e ha minacciato di gettarsi nel vuoto. La scena si è svolta in pieno giorno, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le forze di sicurezza che hanno cercato di convincere la persona a desistere dalla sua intenzione.