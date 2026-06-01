A Reggio Calabria e Messina, due sindaci hanno espresso un sostegno al progetto del ponte sullo Stretto, mentre altri si sono detti più cauti. La discussione pubblica si concentra sulle implicazioni del collegamento, ma le opinioni rimangono divise. Il progetto prevede la costruzione di una struttura stabile tra le due città, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui costi. La questione continua a essere oggetto di dibattito tra amministratori e cittadini.

A Reggio Calabria e Messina ci sono due sindaci più o meno favorevoli al progetto, che però in campagna elettorale lo hanno citato a malapena Chi si aspettava che il ponte sullo Stretto monopolizzasse la campagna elettorale delle elezioni comunali a Messina e Reggio Calabria ha dovuto ricredersi. Se n’è parlato poco, anzi sorprendentemente poco, e la maggior parte dei candidati lo ha fatto con molta cautela. Anche i due vincitori – Federico Basile a Messina e Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria, che si sono sempre detti favorevoli al ponte – hanno preferito concentrare la campagna elettorale su altro. Ogni volta che gli è stato chiesto di dire la loro, hanno parlato più della necessità di un collegamento tra Calabria e Sicilia che del progetto attuale, ancora molto discusso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sì al ponte sullo Stretto, però non parliamone troppo

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